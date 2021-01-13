شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي × مانشستر يونايتد: بوجبا يرسل الشياطين للصدارة للمرة الأولى منذ عهد السير أليكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا غاليًا خارج قواعده بهدف نظيف على فريق بيرنلي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا هدفًا قبل نهاية المباراة بـ 19 دقيقة، ليتسبب في تحقيق فريقه لإنتصار هامًا جعله ينفرد بقمة الترتيب برصيد 36 نقطة وبفارق 3 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين (ليفربول: 33).

رجل المباراة:

سجل بول بوجبا هدفه الثاني فقط في الدوري هذا الموسم، لكن هذا الهدف تسبب في منح مانشستر يونايتد الصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب الملاحقين.

بوجبا صنع فرصتين للتهديف (الرقم الأعلى في المباراة)، وكان أكثر اللاعبين لمسًا للكرة في المباراة (106)، والأكثر تمريرًا (71)، بجانب تمريره لـ 7 كرات طويلة بنجاح (ثاني أعلى رقم في المباراة)، وكان أكثر اللاعبين ربحًا للإلتحامات الأرضية (7)، وأكثر اللاعبين ربحًا للإلتحامات الهوائية (5)، وأكثر اللاعبين اخراجًا للكرة من مناطق الخطورة (5).

هل تعلم أن:

- مانشستر يونايتد ضمن صدارة الدوري بعد 17 مباراة من بداية الموسم للمرة الأولى منذ أخر مواسم المدرب الأسطوري للفريق، السير أليكس فيرجسون (موسم 2012/2013).

- فريق بيرنلي لم يسدد أي كرة على المرمى (سددوا 11) طوال المباراة، لتكون ثاني مرة في الدوري هذا الموسم التي يفشل فيها الفريق من تهديد مرمى حارس المنافس بعد مباراة تشيلسي في أكتوبر الماضي.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

سيدخل مانشستر يونايتد الجولة القادمة وهو في الصدارة، لكن الفريق سيكون لديه موعد قوي عندما يحل ضيفًا على أقرب ملاحقيه، ليفربول، في ملعب أنفيلد، يوم الأحد القادم في مواجهة ستمثل فيها صدام مباشر على الصدارة، وستمثل أي نتيجة ايجابية (غير الخسارة) فرصة لإحتفاظ اليونايتد بالصدارة لـ جولة ثانية على التوالي.

أما بيرنلي فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن قاع الترتيب، مع مواجهة الفريق لـ ويست هام يونايتد يوم السبت القادم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر يونايتد حافظوا على نظافة شباكهم خارج قواعدهم للمرة الأولى هذا الموسم، بعد ان استقبلوا في جميع المباريات ال7 السابقة (11 هدف)، ومع ذلك، يظل الشياطين الحمر هم الفريق الوحيد في الدوري هذا الموسم الذي لم يخسر خارج قواعده (فاز 7 وتعادل 1).

- بيرنلي لم يحقق الفوز سوى في مباراة من بين أخر 26 مباراة لعبها على ملعبه ضد فرق التوب 6 (تعادل 4 وخسر 21) منذ الفوز على توتنهام في فبراير 2019، مع تسجيلهم لهدف وحيد خلال أخر 10 مواجهات لهم في الدوري ضد مانشستر يونايتد في ملعبه تيرف مور (معقل بيرنلي).