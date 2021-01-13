ضربة لمنتخب مصر لكرة اليد قبل مواجهة تشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

قرر الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، استبعاد النجم الأول في المنتخب أحمد الأحمر بسبب الإصابة.

وأفاد مصدر من داخل المنتخب المصري لكرة اليد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني للمنتخب قرر إراحة الأحمر بسبب إصابة بسطية تعرض لها في الضهر.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر، منتخب تشيلي في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وأوضح المصدر، أن الأحمر سيكون متواجدًا في مباراة منتخب مقدونيا الشمالية المقبلة والتي ستقام مساء السبت المقبل ضمن الجولة الثانية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع كل من: منتخب السويد - منتخب تشيلي - منتخب مقدونيا الشمالية.