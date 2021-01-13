"نطالب بإلغاء الفار".. رسالة عاجلة من المصري بعد مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

وجه طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، طلبًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب من خلالها بضرورة إلغاء تقنية الفيديو "VAR" خلال الفترة المقبلة بسبب الظلم الذي تعرض لها الفريق الساحلي في الفترة الماضية على حد قوله.

وأضاف عضو المصري في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن النادي المصري لم يستفاد على الإطلاق من تقنية الفيديو، مشددًا أن فريقه تعرض لظلم كبير طوال الفترة الماضية.

وتابع :"ما حدث في مباراة الزمالك بالأمس وما تعرضنا له من ظلم تحكيمي هو استمرار لما يحدث معنا".

وواصل :"لا أعلم لماذا لم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو أمام الزمالك رغم أننا ركلة جزاء صحيحة".

وأنهى :"ننتظر صدور قرار بإلغاء تقنية الفيديو".

وكان المصري البورسعيدي تعرض للخسارة من الزمالك أمس الثلاثاء، بهدف دون رد ضمن حسابات الجولة السابعة من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت الفترة الماضية وجود رغبة من اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية رغبة بإلغاء تقنية الفيديو بعد تطبيقها في الموسم الماضي.