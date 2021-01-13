مدرب الأهلي: بواليا يحتاج لـ"هدف".. وشريف لم يغضب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إن والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر الجديد يحتاج لتسجيل "هدفًا" لكسب الثقة، نافيًا غضب محمد شريف من الجلوس على مقاعد البدلاء.

ونجح الأهلي في الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "أون سبورت": "سنحت لنا العديد من الفرص خلال الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي، موسيماني تعامل بهدوء مع اللاعبين بين الشوطين، أكد لهم أن الهدف سيأتي (واحدة واحدة)، لكن علينا مواصلة اللعب بشكل جماعي واستغلال الفرص بشكل أفضل".

وأضاف قمصان: "الأهلي أصبح لديه دكة بدلاء قوية قادرة على تغيير شكل وأداء الفريق".

وعن تألق أكرم توفيق، قال مدرب الأهلي: "أكرم أدى مباراة جيدة، صنع هدفين، تمركزه كان جيدًا، ويتمتع بقوة بدنية".

وبسؤاله عن والتر بواليا، قال: "لاعب مميز، لكن اللعب للأهلي ليس سهلًا، تحركاته جيدة ويحتاج لتسجيل هدفًا لكسب المزيد من الثقة، نعلم أن الجماهير لديها آمال كبيرة عليه".

وعما إذا كان هناك غضب من جلوس محمد شريف على دكة البدلاء، قال قمصان: "هذا لا يحدث في الأهلي، وأكبر دليل على ذلك وليد سليمان، محمد شريف لاعب ذكي وواعي وهداف، المنافسة ستكون شرسة بينه وبين صلاح محسن ومروان محسن".

وعن المنافسة مع الزمالك بعد انتصاراته الأخيرة، أجاب: "الدوري يحتاج للنفس الطويل، قادرون على مواصلة انتصاراتنا، لدينا ثقة في لاعبينا وسنقاتل في جميع البطولات".

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك يتقاسمان صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتفوق الأهلي بفارق الأهداف.