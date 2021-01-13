مصطفى محمد يصدم جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، أصبح بعيدًا عن الانتقال لصفوف جالاتا سراي التركي بسبب الأزمة المادية للنادي التركي.

وبحسب صحيفة "hurriyet" التركية، فإن نادي جالاتا سراي وضع معايير بشأن أي صفقة جديدة وهو أن يتم الاستفادة المالية من بيع اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدرب فاتح تريم مقابل الشراء.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة جالاتا سراي وضعت حدًا للإنفاق يصل لـ1.2 مليون يورو فقط بعد القائمة التي أعلن عنها فاتح تريم.

الصحيفة أشارت إلى أن إدارة النادي التركي حاولت إقناع مسئولي الزمالك بالحصول على خدمات مصطفى محمد لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل مليون ونصف دولاء إلا أن العرض تم الرد عليه بالرفض.

ويسعى نادي الزمالك إلى الحصول على مبلغ بقمية ستة ملايين يورو وهو ما أوقف صفقة انتقال مصطفى محمد لفريق جالاتا سراي إلى جانب دخول نادي سانت إيتيان في الصفقة.

وشهدت الفترة الماضية إعلان فاتح تريم رغبته في التعاقد مع مصطفى محمد إلا أن اللاعب لديه الرغبة في الانتقال للدوري الفرنسي من خلال اللعب في صفوف سانت إيتيان.

وكانت قناة الزمالك كشفت مساء الأحد الماضي عن موافقة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو في رحيل مصطفى محمد فقط لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.