هادي خشبة ينتقد إدارة بيراميدز بسبب رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد هادي خشبة نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في فريق بيراميدز السابق، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي يعاني من ضغوط لعدة أسباب يأتي من أبرزها قيمة انتقاله من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

وأضاف خشبة في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز كان من الممكن أن أدعم هيكل الفريق".

وتابع :"رمضان لاعب جيد ومجتهد، لكن إدارة بيراميدز وضعت على اللاعب ضغوط نظرًا لقيمة المبلغ الذي دفع فيه، رمضان ليس باللاعب الكبير فهو صغير السن وبالتالي خبراته ليست بالكبيرة".

وأشار هادي خشبة بإدارة الأهلي قائلاً :"إدارة الأهلي قدمت عرضًا لرمضان صبحي لكن لا يجوز تقديم عرضًا مثل بيراميدز لأن سيحدث لي فجوة مع باقي عناصر الفريق، الأهلي لديه ميزانية وأيضًا سيتعاقد مع لاعبين أفضل من رمضان صبحي وسيكون هناك أجيال قادمة أفضل من رمضان".

وتابع :"الرقم الذي دفع في رمضان صبحي مبالغ فيه، نحن في الدوري المصري وليس الدوري الإنجليزي لذا ما العائد الذي سيحققه اللاعب للفريق، لاعب لن يستطيع جلب بطولة لك".

وواصل :"رمضان أيضًا من العوامل التي تؤثر عليه هو أنه يريد إثبات نفسه أمام جماهير الأهلي أيضًا بخلاف المبلغ الذي دفع فيه".

وعن إمكانية وقدرة بيراميدز في منافسة الأهلي، رد :"بيراميدز لا يستطيع منافسة الأهلي، هناك فجوة كبيرة في الفترة الحالية، والنجاح يتطلب ثلاثة عناصر إدارة ومدرب ولاعبين والأساس على ذلك الإدارة لأنها تقوم بالاختيارات".

وأنهى :"لا يستطيع أحد منافسة الأهلي سوى الزمالك، وهذا ما نراه على مدار التاريخ، لكن يبقى في صدارة الأندية المحلية والأفريقية".