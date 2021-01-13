متحدث الزمالك: النتائج حصيلة الاستقرار.. ونضع أعيننا على بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن نتائج الفريق الأبيض حصيلة الاستقرار، مضيفًا أن أعيننا موجهة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز الغائبة منذ موسم 14/15.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سالم: "نضع أعيننا على بطولة الدوري، الفريق يسير بشكل جيد منذ انطلاقة الموسم الجاري، حصدنا 16 نقطة من أصل 18".

وتابع: "كما سبق وقلت الزمالك بمن حضر رغم أهمية الغائبين، نمضي قدمًا نحو بطولة الدوري، نتائجنا حصيلة حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق".

وواصل: "الفريق المستقر هو من يحصد البطولات، وإدارات الأندية لها دور مؤثر في حسم جدل عروض اللاعبين".

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمس الثلاثاء على المصري بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ16 احتل بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي متصدر الجدول.