4 رسائل من مذيع قنوات بي إن سبورتس للقطبين والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه أحمد فؤاد المذيع بشبكة قنوات بي إن سبورتس، أربعة رسائل لكل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي بالإضافة إلى إمام عاشور.

وكتب فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"الأهلي مع بيتسو موسيماني أصبح أكثر إمتاع وأكثر جماعية".

وتابع :"الزمالك رغم التغييرات الإدارية ما زال الفريق ممتع وبالعكس أثبت أنه لا يتوقف على لاعب".

وعلق فؤاد على مستوى إمام عاشور نجم الزمالك الحالي، قائلاً :"أتمنى أن تستمر وتتطور، أنت ستايل لاعب أوروبي".

وأنهى :"الإسماعيلي نادي كبير وعظيم يحتاج لطفرة إدارية تعيده لمكانته الكبيرة".

واستطاع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى مواصلة تحقيق الانتصارات على المستوى المحلي بعد الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة (4-1) والمصري البورسعيدي بهدف دون رد.

أما بالنسبة لإمام عاشور فتمكن الأخير من تسجيل ثلاثة أهداف بواقع هدفين في شباك طلائع الجيش ثم هدف في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

وبالنسبة لفريق الإسماعيلي فالفريق الأصفر يمر بفترة حرجة من خلال الإقصاء من بطولة كأس محمد السادس للأبطال الأندية بعد الخسارة من فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (3-0) ضمن إياب دور نصف النهائي.