سوق الانتقالات | كورنادو يُثير اهتمام الشقردية بعد صورته مع مدرب الهلال

تداولت جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية صورة للبرازيلي إيجور كورنادو، صانع ألعاب الشارقة الإماراتي، مع مدرب شباب الهلال روجيريو ميكالي، حيث تساءلت عن إمكانية ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض الرحيل المحتمل للسوري عمر خربين.

وخرج عمر خربين من حسابات الهلال، بعد هبوط مستواه في الفترة الماضية، وأصبح اللاعب قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإماراتي، حيث تلقى عرضًا جادًا من فريق الوحدة.

وانتشرت صورة محترف الشارقة، الذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه، وطالب الهلاليون بضمه ليكون بديلا عن السوري عمر خربين.

ويبلغ كورنادو من العمر 28 عامًا، وانضم إلى نادي الشارقة، في صيف 2018، قادمًا من باليرمو الإيطالي، ويمتد تعاقده حتى عام 2023.

وخلال الموسم الحالي، ظهر النجم البرازيلي بشكل رائع مع الشارقة، حيث خاض 12 لقاء مع الفريق الإماراتي، وساهم بـ11 هدف، حيث تمكن من إحراز 9 أهداف، وصنع 2 لزملائه.

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