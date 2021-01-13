ريال مدريد يفقد اثنين من نجومه قبل مواجهة أثلتيك بلباو في كأس السوبر الاسباني

تلقى ريال مدريد ضربة مزدوجة، قبل ساعات من مواجهة أثلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع أثلتيك بلباو، مساء الخميس القادم، في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني، على ملعب “لا روزاليدا” بمدينة مالقة الأندلسية.

وبحسب ما أكدته صحيفة الماركا الإسبانية والمقربة من النادي الملكي، فإن الظهير الأيمن داني كارفاخال والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لن يتمكنا من اللحاق ببعثة ريال مدريد إلى ملقا، بعدما غابا عن الفريق في اللقاء الأخير ضد مضيفه أوساسونا، مساء السبت الماضي، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

ولن يتمكن يوفيتش وكارفاخال من الانضمام إلى الفريق في لقاء أثلتيك بلباو، في ظل معاناتهما من إصابات عضلية.

وغاب كارفاخال عن لقاء أوساسونا في الدوري الاسباني بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، فيما عانى لوكا يوفيتش من حمل عضلي زائد قبل المباراة، ليفضل المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان استبعاده من القائمة.

مع خسارة كارفاخال، فإن زيدان أمام خيارين لشغل مركز الظهير الأيمن: الأول والمرجح هو لوكاس فاسكيز، الذي لعب بالفعل في هذا المركز ضد أوساسونا، والثاني ناتشو فيرنانديز، الذي شارك في الجبهة اليمنى من قبل.

بينما لا يشكل غياب يوفيتش مشكلة كبيرة بالنسبة لزيدان، فالمدرب الفرنسي لا يعتمد على النجم الصربي، الذي لم يشارك مع ريال مدريد منذ نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن داني كارفاخال لعب 11 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف البطولات، قدم خلالها أربع تمريرات حاسمة، فيما شارك لوكا يوفيتش في خمس مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

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