السوق السعودي | حصري لـ”الخليج 365”: حقيقة انضمام ثنائي النصر إلى الهلال!

كشفت مصادر موقع “الخليج 365” حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول رغبة الهلال بالتعاقد مع ثنائي النصر سامي النجعي وعبدالإله العمري خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادرنا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأكدت أن العمري والنجعي خارج اهتمامات إدارة الهلال، وكل ما يُقال عن رغبة الإدارة بالتعاقد معهم غير صحيح.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن الهلال يتفاوض مع ثنائي النصر، بالتزامن مع دخولهما الفترة الحرة من عقديهما، وحقهما في التوقيع لأي فريق دون الرجوع للإدارة النصراوية.

ووضعت إدارة الهلال مجموعة من اللاعبين الشباب، لضمهم إلى الفريق الأول في الشتاء الحالي، من أجل تأمين المستقبل، ويأتي على رأسهم مهاجم الشباب عبدالله الحمدان.

ويحتل الهلال حاليا المركز الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، بعد مرور 12 جولة من المسابقة.

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