شاهد بالصور: برشلونة يصدر قميصًا خاصًا لمباراة الكلاسيكو في أبريل القادم

سيرتدي فريق برشلونة قميصًا تذكاريًا خاصًا في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 11 أبريل القادم.

وأصدر نادي برشلونة مجموعات خاصة من القمصان التي ترتبط بالهوية الكتالونية في عدد من المناسبات خلال المواسم الأخيرة، وذلك من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية للنادي.

وسيتم ارتداء القميص الجديد لمباراة واحدة فقط (مواجهة ريال مدريد) كجزء من مجموعة “إصدار الكلاسيكو الخاص” الذي سيروج له قائد وأسطورة برشونة السابق “كارليس بويول”.

وسيظهر القميص خلال مواجهة ريال مدريد في الحادي عشر من أبريل المقبل، وستكون تلك المرة الأولى والأخيرة التي يظهر فيها هذا الإصدار، حيث تم تصميمه خصيصًا للقاء الكلاسيكو.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة، فالإصدار الخاص سيحمل تصميمًا مبتكرًا إذ يجمع ألوان البلورجانا وعلم كتالونيا (الأحمر-الأزرق-الأصفر) معًا في قميص واحد.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أن سبب اختيار بويول ليصبح الوجه الدعائي للقميص، أنه: “يمثل قيم النادي وطريقة لعبه، بالإضافة إلى تشجعيه لنا على القتال في أكثر اللحظات تعقيدًا”.

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