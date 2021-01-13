سوق الانتقالات | جوزيه مورينيو يطالب إدارة توتنهام بالتعاقد مع مدافع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو يستهدف التعاقد مع مدافع ريال مدريد الإسباني، إيدير ميليتاو خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويعاني ميليتاو لحجز مقعد أساسي في تشكيلة ريال مدريد طوال الفترة الماضية، وذلك منذ انضمامه للنادي الملكي في يوليو 2019، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي نظير 45 مليون جنيه إسترليني.

وشارك المدافع البرازيلي في 15 مباراة مع ريال مدريد بالدوري الإسباني الموسم الماضي 2019/20، لكن استمراره مع النادي الملكي أصبح محل شك، بعد أن شارك في ثلاث مباريات فقط بجميع المسابقات هذا الموسم.

وعاد إيدير ميليتاو لدائرة اهتمامات توتنهام مرة أخرى، في ظل عدم مشاركته في أي مباراة مع ريال مدريد منذ إصابته بفيروس كورونا أوائل نوفمبر الماضي، بعد أن أظهر السبيرز اهتمامه بضم لاعب بورتو السابق في الميركاتو الصيفي الماضي.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد منفتح على السماح لميليتاو بالرحيل، ولكن فقط مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي أنفقوه للتعاقد معه.

حيث يسعى ريال مدريد لإنعاش خزائنه قبل الميركاتو الصيفي المقبل وسط الضغوط الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا العالمية، وفي ظل الاهتمام بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وهداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند.

وظهر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، صلبًا في الدفاع خلال هذا الموسم في البريميرليج، حيث شكل الإنجليزي إيريك داير، والبلجيكي توبي ألدرفيريلد شراكة دفاعية قوية، فقط مانشستر سيتي (13 هدف) لديه سجل دفاعي أفضل من توتنهام (15 هدف).

لكن حسبما أوردت بعض التقارير الصحفية، فإن نادي آيندهوفن الهولندي يستهدف التعاقد مع ألدرفيريلد، وبينما يمتلك توتنهام كل من الكولومبي “دافينسون سانشيز” والويلزي “جو رودون” كداعمين احتياطيين، يُعتقد أن مورينيو حريص على ضم ميليتاو بسبب قدرته على اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع.

من جانبه، لا يعارض المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان فكرة إعارة ميليتاو، كما سيفكر النادي المكلي في الأمر إذا تحمل توتنهام دفع راتبه بالكامل.

حيث خرج المدافع البرازيلي تمامًا من حسابات المدرب الفرنسي خلال الموسم الحالي، ويعتبره زيدان خيار رابع، بعد كل من سيرخيو راموس، رافاييل فاران، وناتشو فرنانديز.

وبحسب شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: ريال مدريد على علم برغبة مورينيو وتوتنهام في الحصول على خدمات ميليتاو في الميركاتو الشتوي الجاري، وسيوافق النادي الملكي على إعارة مدافع بورتو السابق، بشرط أن يتكفل السبيرز بدفع راتبه خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، والذي يبلغ حوالي اثنين ونصف مليون يورو.

يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر ليفربول، ويستضيف السبيرز فولهام مساء غدًا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر.

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