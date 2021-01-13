السوق السعودي | لاعب النصر السابق يرفض التعاقد مع قائد الهلال ويطلب ياسر الشهراني!

يرى لاعب النصر السعودي السابق، ناصر الفهد، عدم الحاجة للتعاقد مع قائد نادي الهلال، سلمان الفرج، لما يمتلكه العالمي من لاعبين مميزين في خط الوسط، موضحًا أن الفريق النصراوي يحتاج للتدعيم في خط الهجوم والظهير الأيسر، ومن الأفضل محاولة التعاقد مع ياسر الشهراني.

وقال الفهد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “وجهة نظر.. النصر ليس بحاجة للكابتن سلمان الفرج.. النصر يمتلك العديد من المميزين في هذه الخانة (مختار ، الصليهم ، الحسن ، الخيبري ، النجعي) والاخير مهم جدا التجديد معه”.

وأضاف بقوله “ما يحتاجه النصر حاليا من عناصر محلية هي في خط الهجوم والظهير الايسر اذا كان بالإمكان استقطاب ياسر الشهراني“.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن سلمان الفرج رفض العرض المالي المقدم من الهلال، بحجة أنه لا يحفظ تاريخه العريض مع النادي وإمكاناته الفنية الكبيرة، وأن سوق الانتقالات الصيفية شهد عقودًا عالية للاعبين أقل منه مستوى ومكانة، إضافة إلى لاعبين أجانب بعضهم لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

وأوضحت المصادر أن عبد اللطيف الغنام، وكيل الفرج، يبحث مع إدارة الهلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل تصاعد الاتصالات من الوسطاء النصراويين، وأضافت “اتفق الهلاليون ووكيل اللاعب على مدة العقد، ولكن الفارق المادي ما يزال كبيرًا بين اللاعب والنادي، خاصة مع الرقم المقدم من الوسيط الأصفر. والذي يفوق عرض الهلال بثلاثة ملايين”.

ودخل سلمان الفرج الفترة الحرة من عقده التي تجيز له التوقيع لأي فريق دون العودة إلى ناديه، حيث ينتهي عقده مع الهلال يونيو المقبل.

فيما تترقب جماهير نادي الهلال حسم ملف التجديد مع الظهير الأيسر، ياسر الشهراني، الذي دخل الفترة الحرة من عقده، وأصبح من حقه التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزعيم.

وكشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن ياسر الشهراني في طريقه لتجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق، وتتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة.

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