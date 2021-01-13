الامارات | خورفكان يعلن التعاقد مع البرازيلي باولينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يعلن التعاقد مع البرازيلي باولينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان ‏لكرة القدم اليوم عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي باولو فيكتور الشهير بـ"باولينيو"، ليحل بديلا عن ريكاردو منديز، الذي تم الاستغناء عنه مؤخرا.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لخورفكان أن مدة العقد تمتد لسنة ونصف السنة، وذلك حتى نهاية الموسم 2021-2022، قادما من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري. وحضر مراسيم توقيع العقد عضو شركة كرة القدم لنادي خورفكان مبارك مسعود. يذكر أن باولينيو، والبالغ من العمر 26 عاماً، قدم مباريات مميزة مع ليفسكي صوفيا في الموسم الماضي، وأحرز سبعة أهداف، وصنع أربعة.

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