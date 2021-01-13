الامارات | اتحاد الإمارات يُكرم لاعب العراق أحمد إبراهيم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات يُكرم لاعب العراق أحمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى اتحاد الإمارات لكرة القدم اللاعب العراقي أحمد إبراهيم قميص المنتخب الوطني بمناسبة خوضه 100 مباراة مع أسود الرافدين. وجاء ذلك على هامش المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخب والعراق أمس باستاد زعبيل بنادي الوصل، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقام أمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، وبحضور محمد فرحان الأمين العام للاتحاد العراقي بتسليم اللاعب قميص الأبيض يحمل توقيع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد. وأعرب اللاعب عن شكره وتقديره لاتحاد الإمارات لكرة القدم على هذه المبادرة الرائعة.

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