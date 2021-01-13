الامارات | فابينيو يرد على أخبار رغبة صلاح في مغادرة ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن فابينيو يرد على أخبار رغبة صلاح في مغادرة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق ليفربول، البرازيلي فابينيو في رده على الحديث الدائر منذ أسابيع حول رغبة النجم المصري، وهداف الفريق محمد صلاح في مغادرة الفريق إلى الدوري الإسباني، وأكد في حديثه لـ"سكاي سبورت" البريطانية إنه "من الطبيعي أن يكون لاعب مثل صلاح مرتبطا بالانتقال إلى فرق كبيرة". وتابع: لكن الحقيقة أنه سعيد هنا في ليفربول، وأعتقد أنه سيستمر لفترة معنا.

وشدد فابينيو على أن صلاح من اللاعبين، الذين يمتلكون مهارات كثيرة، وهو من النجوم الكبار، وأن يرتبط إسمه بفرق مثل ريال مدريد أو برشلونة أمر وارد، وسيظل مطلبا لأي ناد كبير، لكنه قال إن ليفربول ناد كبير أيضا، ويوفر كل شيء للاعبين لتحقيق طموحاتهم. وقال أيضا: أرى صلاح سعيدا في التدريبات، وراغب بشدة في تحقيق المزيد، ولا أفهم لماذا مثل هذه الاخبار تتثار حوله.

يذكر أن صلاح قال في حديث لصحيفة "أس" الإسبانية في ديسمبر الماضي أنه لا يستبعد الانتقال للعب في برشلونة أو ريال مدريد، وأنه بالفعل راغب في ذلك، ومن وقتها ظل المسألة محط نقاش واسع في ليفربول.

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