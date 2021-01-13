شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي وموعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر نادي مانشستر يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بعد لعب 17 مباراة ويحل نادي ليفربول في مركز الوصيف برصيد 33 نقطة بعد لعب 17 مباراة، ويلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضمن جدول مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد 17 يناير المقبل.

ويلعب نادي مان يونايتد المتصدر ترتيب الدوري الانجليزي 4 مباريات خلال شهر يناير وهي مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول يوم الأحد 17/1/2021، وضد فولهام يوم الأربعاء 21/1/2021، كما يلعب مان يونايتد ضد شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء 27/1/2021، وأيضًا ضد ارسنال يوم 31/1/2021.

ويواجه نادي ليفربول 4 مباريات خلال شهر يناير 4 فرق ضمن جدول الدوري الإنجليزي، وهي مباراته ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير 2021، وأيضًا ضد بيرنلي يوم الخميس 21 يناير، وكذلك ضد توتنهام يوم الخميس 28 يناير وأخيرًا ليفر ضد ويست هام يوم الأحد 31 يناير.

الأربعاء 13/1/2021 مباراة مانشستر سيتي وبرايتون -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 13/1/2021 مباراة استون فيلا وتوتنهام -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة ارسنال وكريستال بالاس -- الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة فولهام وتشيلسي -- الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة وولفر هامبتون وويست بروميتش -- الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة وست هام وبيرنلي -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليدز وبرايتون -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة استون فيلا وايفرتون -- الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون -- الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة شيفيلد وتوتنهام الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة ليفربول ومان يونايتد -- الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس -- الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد -- الساعة10 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة وست هام وويست بروميتش -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة ليستر سيتي وتشيلسي -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة ليدز وساوثهامبتون -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر يونايتد وفولهام -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة ليفربول وبيرنلي -- الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة نيوكاسل يونايتد وليدز -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة برايتون وفولهام -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة ساوتهامبتون وأرسنال -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة ويست بروميتش ومانشستر سيتي -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة تشيلسي وولفرهامبتون -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة بيرنلي واستون فيلا -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 كريستال بالاس ووست هام -- الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 ايفرتون وليستر سيتي -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 ليفربول وتوتنهام -- الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ايفرتون ونيوكاسل يونايتد -- الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 كريستال بالاس وولفرهامبتون -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ويست بروميتش وفولهام -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 تشيلسي وبيرنلي -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 أرسنال ومانشستر يونايتد -- الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ساوثهامبتون وأستون فيلا -- الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 برايتون وتوتنهام -- الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 ليستر سيتي وليدز -- الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 وست هام وليفربول -- الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.