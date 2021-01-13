اخبار الرياضه

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غدًا

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي خاض مرانا خفيفا اليوم الأربعاء بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا