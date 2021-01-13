شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة بالفريق صباح اليوم الأربعاء.

وتعافى اللاعب من الإصابة في الركبة، حيث خضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس.

وفاز الأهلي أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام.