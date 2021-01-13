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جلسة بين موسيماني وجهازه استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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