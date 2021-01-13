المغربي " حمد الله" يثير غضب نادي النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الاستياء داخل نادي النصر السعودي، بعد مغادرة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، إلى بلاده، مساء أمس، لتلقي العلاج، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع فريقه.

جاء الاستياء لوجود اتجاه عن نية اللاعب

للرحيل لبلاده بهدف فسخ تعاقده والانتقال لنادي خليجي آخر.وقال موقع "سعودي سبورت"أن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، عارض سفر حمد الله، إلى المغرب، حيث لم يعجبه تصرفات اللاعب الغريبة.وانتشرت شائعات تفيد بأن حمد الله، تمسك بالرحيل عن النصر، والعودة إلى المغرب، تمهيدًا لفسخ عقده مع الفريق، والانتقال إلى نادي خليجي .وقد وصلت هذه الشائعات، إلى مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، والتي طالبت من النجم المغربي، توقيع تعهد خطي، للعودة إلى النادي من جديد، بعد انتهاء إجازته.