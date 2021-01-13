فابينيو: صلاح سعيد جدًا مع ليفربول.. واللاعبون الكبار هدف للشائعات

ياسر رشاد - القاهرة - علق فابينيو، نجم وسط ليفربول الإنجليزي، على الأخبار التي تربط صلاح بالرحيل عن ليفربول، إلى قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

قال فابينيو في تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية:" "اللاعبون الكبار دائماً ما يكونون هدفاً لمثل هذه الشائعات، صلاح يلعب لليفربول، أحد أكبر الأندية في العالم، وأراه سعيداً هنا ويعمل بجد لمساعدة الفريق، ليكون الأفضل".

وواصل: "أرى أن صلاح سعيدًا جدًا هنا، يريد مساعدة الفريق ويعمل بجد من أجل ذلك، في غرفة الملابس يتحدث دائمًا ويمزح مع الجميع".

أضاف: "بشكل عام، أنا لا أتابع الأخبار، لذا لست متأكدًا من وجود أي شائعات. كما قلت، سيتم ربط اللاعبين ذوي الجودة العالية دائمًا بالأندية

الكبيرة".

وتابع: "هو سعيد جدًا هنا ومسرور بأدائه هذا الموسم - إنه متطلب للغاية على نفسه، ويريد أن يكون الأفضل، ويريد مساعدة الفريق ويعمل بجد من أجل ذلك".

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت بين صلاح وبين الانتقال لإسبانيا، سواء للعب لريال مدريد أو برشلونة، بعد تصريحاته الأخيرة مع صحيفة "آس"، عندما أجاب حول إمكان انتقاله لقطبي إسبانيا، رد قائلًا: "من يدري ما يحدث في المستقبل".