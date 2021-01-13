هل يدرب تشافي برشلونة.. لابورتا يجيب

ياسر رشاد - القاهرة - علق خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني، عن إمكان تدريب تشافي هيرنانديز لبرشلونة عند توليه رئاسة النادي الكتالوني.

أجاب لابورتا في تصريحات إذاعية: "تشافي هيرنانديز وتوليه تدريب الفريق ؟ الآن، هو يدرب في قطر، يومًا ما سيكون مدربًا لبرشلونة، لكن في مشروعي لم أقل أسماء،

لا أعتقد أنه شيء يناسب الكيان".

تولى خوان لابورتا المرشح حاليًا لرئاسة البرسا، منصب رئيس برشلونة بعد فوزه بالانتخابات التي انعقدت في الخامس عشر من شهر يونيو لسنة 2003.

وظل خوان لابورتا رفقة برشلونة لمدة

سبعة مواسم حقق خلالها الفريق العديد من الإنجازات الكبيرة، هذا بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنادي.

وستنعقد الانتخابات الرئاسية في برشلونة في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري، ومن المتوقع ترشح العديد من الشخصيات القوية التي ستتنافس على مقعد رئيس النادي في فترة تُعد هي الأصعب في تاريخ برشلونة، أبرز تلك الشخصيات فيكتور فونت وخوان لابورتا.