اليوم.. تشيلي ترسم الاختبار الأول للفراعنة بالمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار العالم مساء اليوم الأربعاء إلى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي لمتابعة افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والمباراة الأولى بين المنتخبين الوطني وتشيلي في الجولة الأولى للمجموعة السابعة للمونديال.

ويسعى المنتخب الوطني لتقديم بداية قوية في مونديال اليد بقيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو الذي يراهن على تألق كتيبة نجومه، وعلى رأسهم أحمد الأحمر قائد المنتخب والحارس كريم هنداوي وعلي زين ومحمد سند ومحمد ممدوح هاشم

ويحيى خالد.

ووصلت أمس الثلاثاء نسخة كأس العالم مع بعثة منتخب الدنمارك والتي تبلغ قيمتها نصف مليون يورو وهي كأس مطلاة بالذهب الخالص، وفرضت اللجنة المنظمة إجراءات مشددة احترازية وطبية على البعثات التي توالى وصولها إلى مصر في الساعات الماضية.

وفرضت اللجنة المنظمة عدة إجراءات بسبب جائحة كورونا على رأسها منع الحضور الجماهيري وتقليص الحضور الإعلامي

بسبب مخاوف المنتخبات الأوروبية من الوباء العالمي.

وأكد حسين لبيب مدير البطولة أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح هذه البطولة مشيراً إلى أن قرار منع الجمهور لمخاوف صحية من اللاعبين كما أن الدولة انتصرت في معركة حقوق البث الفضائي للبطولة ومنعت تشفيرها.

ومن المقرر أن يفتتح مسؤولو اللجنة العليا للمونديال، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، النسخة الاستثنائية من بطولة العالم للعبة التي تقام لأول مرة بحضور 32 منتخبًا وهي أول بطولة رياضية عالمية تقام في ظل جائحة كورونا.