رئيس أهلي جدة يكشف موقف ناديه من ضم الونش

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد الإله مؤمنة، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، عن موقف ناديه من التعاقد مع محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال رئيس أهلي جدة في تصريحات عبر شاشة "السعودية الرياضية"، هناك بعض الأمور يعمل

النادي على إنهائها في الوقت الحالي، لا يوجد أسماء بعينها.

وأضاف: "حينما ننتهي من تلك الأمور سنعلن للجهمور التفاصيل كافة، لكننا نعمل على عامل الوقت بشكل أكبر في الوقت الحالي".

شهدت الفترة الماضية ارتباط مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" بالانتقال لصفوف أهلي جدة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية على أن تكون الصفقة في سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتألق محمود الونش في الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، حيث شارك في ٦ مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم.