لابورتا: سأقنع ميسي بالبقاء وأعرف ما يريده

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة، حول وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الكروي في النادي، وإمكانية رحيله في الصيف المقبل، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتوصل النادي لاتفاق مع ميسي، لـ توقيع عقدٍ جديد حتى الآن، وبالتالي سيكون ليونيل ميسي هو أول اختبار حقيقي للرئيس برشلونة المقبل.

أوضح لابورتا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "تفكيري هو وجود ميسي ، ولا قرار آخر غير الاستمرار، هو يشعر بالراحة في برشلونة، ويريد البقاء".

وواصل المرشح لرئاسة برشلونة:" لدي علاقة جيدة مع ميسي، وهو يعلم أن كل ما قلته قد أوفيت به، ما يريده ميسي العودة لتحقيق الانتصارات

والبطولات مرة آخرى".

وتابع : "ميسي أهم شيء بالنسبة له ليس المال، ولدي القدرة على تقديم عقد جديد يشعره من خلاله بالراحة".

وأضاف : "في ولايتي السابقة لقد حققت العديد من النجاحات ، فخور جدًا بالاحتفاظ بميسي على الرغم من العروض المذهلة التي قُدمت لنا، حيث كان هناك عرض من نادي إنتر ميلان لميسي بقيمة أعلى من الشرط الجزائي في عقده وقتها".

وواصل:" إلا أننا رفضنا التفريط فيه".