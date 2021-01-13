الامارات | راتب السوري عمر السومة.. وتفاصيل عقده الجديد مع الأهلي السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن راتب السوري عمر السومة.. وتفاصيل عقده الجديد مع الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد نادي أهلي جدة السعودي عقد مهاجمه السوري عمر السومة حتى عام 2024، وسيتقاضى راتباً شهرياً قدره 833 ألف ريال سعودي.

وقال الأهلي على حسابه الرسمي في "تويتر": "التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى 2024"، مما يعني منطقياً بأن النجم السوري الذي يبلغ 32 عاما سينهي مسيرته الكروية في الأهلي لأنه مع نهاية عقده سيصبح عمره 35 عاماً.

يذكر أن المهاجم السوري الذي خطف الأضواء في الملاعب السعودية بقميص "الراقي" منذ 2014 قادماً من القادسية الكويتي، ويعتبر الهداف التاريخي للدوري السعودي بتسجيله 128 هدفاً منها أجمل أهدافه في الغريم التقليدي الاتحاد بطريقة "دبل كيك" عام 2019.

من جهته، كشف موقع "جول" عن تفاصيل عقد السومة، وذكر أنه سيحصل على 10 ملايين ريال سنوياً، بالإضافة إلى 3.5 مليون في حالة تحقيق بطولة أو الفوز بلقب هداف الدوري السعودي، مما يعني بأن "العقيد" سيتقاضى 830 ألف ريال شهرياً، كما سيحصل أيضاً على 10.5 مليون كمتغيرات.

وكان السومة مرشحاً وبقوة للانتقال إلى الهلال بطل الثلاثية في الموسم الماضي، ولكن إدارة الأهلي قطعت الطريق أمام الأندية الطامعة بخدماته لاسيما أن الأهلي المصري كان من بين تلك الأندية.

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