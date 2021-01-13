شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب روسيا لكرة اليد يصل مطار برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل مطار برج العرب الدولى في الاسكندرية، فجر الأربعاء منتخب روسيا، للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي تستضيفها الاسكندرية بدء من اليوم 13 يناير وحتى نهاية الشهر الجارى.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء، فعاليات حفل الافتتاح وأولى مباريات كأس العالم لكرة اليد رجال بين مصر وتشيلي.

وجرى استقبال الفريق وسط تطبيق نظام الفقاعة الطبية وإجراءات احترازيه شديدة تطبق لأول مرة في العالم، تزامنا مع فيروس كورونا.

وكان مطار برج العرب استقبل منتخبات سلوفينيا وكرواتيا.

وصول منتخب اتحاد كرة اليد الروسي مطار برج العرب (صور)

وصول منتخب اتحاد كرة اليد الروسي مطار برج العرب (صور)

وصول منتخب اتحاد كرة اليد الروسي مطار برج العرب (صور)

وصول منتخب اتحاد كرة اليد الروسي مطار برج العرب (صور)

وصول منتخب اتحاد كرة اليد الروسي مطار برج العرب (صور)

وصول منتخب اتحاد كرة اليد الروسي مطار برج العرب (صور)