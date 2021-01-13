شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنجازها التاريخي.. 23 معلومة عن ميار شريف أول مصرية تتأهل لـ«أستراليا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ«فتاة مصر الذهبية»، إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتي جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار، وتخوض غمار المنافسة وسط أسماء ملء السمع والبصر.

وترصد «المصري اليوم» 24 معلومة عن «فتاة مصر الذهبية»، حسب المواقع الرسمية للاتحاد الدولي للتنس ورابطة محترفات التنس، وصحيفة «جارديان» البريطانية، وموقع جامعة ببردين الأمريكية.

1. اسمها بالكامل ميار شريف أحمد عبدالعزيز

2. ولدت في القاهرة في 5 مايو 1996

3. تخرجت في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 2014

4. لديها 3 شقيقات هن رنا وداليا وروان

5. التحقت بشقيقتها رنا بجامعة فريسنو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن تنتقل إلى جامعة ببردين، وتخرجت عام 2018 بشهادة في الطب الرياضي.

6. تمارس شقيقتها الكبرى رنا التنس أيضًا، إذ لعبا معًا كفريق في بطولات جامعية بالولايات المتحدة.

7. بدأت ميار شريف ممارسة التنس في سن الخامسة.

ميار شريف لاعبة التنس المصرية - صورة أرشيفية

8. لمعت موهبة ميار شريف خلال مراحل الناشئين ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم في سن الـ 16

9. بعد إنهائها مرحلة التعليم الثانوية وتخرجها في المدرسة ابتعدت ميار عن المشاركة في مسابقات الناشئين، بسبب عدم تمكنها من تحمل تكلفة السفر كما لم تكمل مسيرتها في أكاديمية أليكانتي الإسبانية لأسباب مالية كذلك، قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة لتكمل دراستها الجامعية.

10. خلال مسيرتها الجامعية تألقت ميار شريف بشدة في البطولات الجامعية، وحصلت على العديد من الجوائز والبطولات الفردية، واختيرت لاعبة العام على أكثر من صعيد أبرزها في مؤتمر الساحل الغربي عام 2018، كما حققت إنجازًا في تاريخ جامعتها بعدما أصبحت رابع لاعبة فقط في تاريخ ببردين تصل إلى نصف نهائي بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، كما تصنف كثالث أفضل لاعبة تنس في تاريخ ببردين بعدما أنهت عامها الأخير بالجامعة بـ 19 فوزًا مقابل هزيمة واحدة فقط.

11. بعد تخرجها في الجامعة، عادت ميار شريف لتطارد حلمها بلعب التنس على المستوى الاحترافي، لتنفجر في عامها الأول كلاعبة محترفة وتصعد بسرعة الصاروخ بعدما بدأت مسيرتها وهي غير مصنفة مع بداية موسم 2019، لتحصد 6 ألقاب في دورة كرة المضرب للسيدات محققة 71 فوزًا مقابل 17 هزيمة، منها سلسلة مبهرة من الفوز المتتالي وصلت إلى 26 مباراة بـ 46 شوطًا ما بين أبريل إلى يوليو لتقفز إلى المركز 212 عالميًا.

12. في أغسطس 2019، تأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب.

13. نجاح ميار شريف قادها إلى مشاركتها الأولى في تصفيات بطولات الجراند سلام حين شاركت في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة في يناير، لكنها ودعتها من الجولة الأولى بهزيمتها أمام الصينية آن لي.

ميار شريف - صورة أرشيفية

14. في إغسطس 2020، استطاعت المصرية التأهل إلى الدور الرئيس في بطولة براج المفتوحة، لتصبح ثاني مصرية فقط في التاريخ تشارك على هذا المستوى منذ مروة علواني عام 1999، فيما ودعت المسابقة على يد الألمانية لورا سيجموند.

15. عودة النجمة المصرية إلى بطولات الجراند سلام جاءت قوية مع مشاركتها في المراحل التمهيدية لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، إذ قدمت أداء كان الأقوى بين جميع المشاركات في التصفيات، وخسرت أقل عدد أشواط بين جميع المشاركات بـ14 شوطًا فقط، متغلبة على كل من الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو المتوجة ببطولة التنس الفردي للفتيات في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، ثم الأمريكية كاتي ماكنالي، المتوجة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للناشئين ووصيفة بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين 2018، لتختتم المراحل التمهيدية بإقصاء الإيطالية المخضرمة جوليا جاتو مونتيكوني.

ميار شريف - صورة أرشيفية

16. بتأهلها إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، أصبحت ميار شريف أول مصرية في التاريخ تحقق هذا الإنجاز.

17. ينتظر ميار شريف مباراة قوية أمام التشيكية كارولينا بلسكوفا المصنفة الرابعة عالميًا حاليًا، والتي تصدرت الترتيب العالمي سابقًا في يوليو 2017.

18. تحتل ميار شريف حاليًا التصنيف 128 عالميًا.

19. تعتبر ميار شريف مثلها الأعلى أسطورة التنس البلجيكية كيم كلايسترز، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا.

20. مسلسلها المفضل هو المسلسل التركي «حب أعمى».

21. مطربتها المفضلة هي المطربة البريطانية أديل.

22. رياضتها المفضلة بعد التنس هي كرة السلة.

23. لقبت ميار شريف بـ«فتاة مصر الذهبية».