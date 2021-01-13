شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تاريخي.. ميار شريف تكتسح «كرونتش» وتتأهل لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صنعت النجمة المصرية ميار شريف التاريخ مجددًا وكتبت اسمها بحروف من نور في سجلات لعبة التنس في مصر بعد اكتساحها منافستها الصربية ألكسندرا كرونتش في المرحلة النهائية لتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للتأهل لأولى مسابقات الجراند سلام في العام الجديد.

وتغلبت ميار شريف على منافستها في مجموعتين متتاليتين ولم تمنحها أي فرصة خلال المباراة، إذ جاءت نتيجة المجموعة الأولى 6-1 والثانية 6-2، لتحجز تذكرتها وسط الكبار في أستراليا.

وصارت «شريف» أول مصرية تتأهل إلى بطولتي جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة وودعتها من الدور الأول بعد أداء مشرف أمام كارولينا بليسكوفا.