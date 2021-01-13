شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الحلاقين الألمان تسأل: أين حلق اللاعبون ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

طلبت رابطة الحلاقين الألمانية من رابطة اللاعبين في الدوري الألماني تبرير ظهور لاعبي البوندسليجا بتسريحات شعر حديثة رغم قرار منع فتح صالونات الحلاقة الساري في عموم البلاد بسبب جائحة كورونا منذ 16 ديسمبر الماضي.

وقالت رابطة الحلاقين إن على اتحاد الكرة الألماني «إظهار الدعم في مثل هذه الأوقات ويكون قدوة في مواجهة العمل السري»، وورد في رسالة الرابطة لرئيس الاتحاد فريتز كيلر:«تابعنا باهتمام شديد مباريات الدوري ولاحظنا نجوم الفرق بتسريحات حديثة لا يتقنها إلا حلاق متمرس بمعدات احترافية. من الرائع أن تستمر مباريات الدوري في ظل الجائحة لكن يتنامى الشعور بين الناس بوجود تفضيل للاعبين من خلال زيارات الحلاقين لمنازل اللاعبين».