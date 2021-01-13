ديون برشلونة تقترب من المليار ومستحقات ميسي مشكلة

متابعة: ضمياء فالح

وصلت ديون نادي برشلونة لمليار استرليني وفق صحيفة «لافانجارديا» الكاتالونية، وتبلغ ديون برشلونة 500 مليون استرليني لكن مع الفوائد يرتفع المبلغ لأكثر من 400 مليون استرليني أخرى وسيكون على الرئيس المنتخب التعامل مع هذه الأزمة فور توليه المنصب لأن 420 مليون استرليني من الدين يجب تسديدها في الـ12 شهراً المقبلة، ولن يستطيع النادي مهما فعل تدبير المبلغ لذا لن يكون أمامه سوى إعادة جدولة الديون ما يلقي بالنادي في أزمة مالية جديدة، وينفق برشلونة 70%من عوائده على أجور لاعبيه وصفقات الشراء ولا يوجد ناد في العالم ينفق على أجور لاعبيه أكثر من برشلونة.

وتم الاتفاق على ميزانية الموسم الحالي بناء على عوائد بقيمة 791 مليون استرليني بعضها إن لم يكن معظمها قابلة للأخذ ومنها عودة المشجعين بنسبة 25 في المئة لملعب الكامب نو منذ ديسمبر الماضي ولم يحدث هذا لذلك لن يكون هناك أمل في عودة كامل المشجعين للملعب في فبراير كما هي الخطة، وهناك 320 مليون استرليني من زيارات المشجعين للكامب نو ومتحفه ومتجره أيضاً تبخرت مع قيود كورونا وعلق مصدر للصحيفة: «هذه العوائد أدرجت أيضاً تجديد عقود مع راعي القميص راكوتن (55 مليون استرليني ) أو بيكو (19 مليون استرليني ) والتجديد لن يحدث»، ووجهت الصحيفة الكاتالونية أصابع الاتهام للرئيس السابق بارتوميو الذي أنفق أموال النادي في صفقات مبالغ فيها مثل عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان.

وإمكانية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي أيضاً ستضاعف من أزمة برشلونة الاقتصادية فرحيل نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي أو بقاؤه سيكلف النادي كثيراً إذ سيطلب ميسي مبلغ 39 مليون استرليني كدفعة ثانية في الصيف من مبلغ أدرج في شروط عقده وقبض الدفعة الأولى في يوليو / تموز الماضي إن قرر الرحيل لكن في حال مدد ميسي بقاءه يستطيع النادي تقسيط الدفعة الثانية على 8 دفعات في الـ4 سنوات المقبلة، وبقاء ميسي يعني دفع أجره والذي وصفه ايمي روسو المرشح للرئاسة بأنه «غير قابل للاستمرار» فالنادي لا يستطيع مواصلة دفع نفس أجر أيقونته المرتفع.