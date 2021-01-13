أخبار إيجابية في تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، بعد خوضه مساء أمس الثلاثاء لقاء أمام الإنتاج الحربي والذي حسمه الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن حسابات الأسبوع السابع من مسابقة دوري we المصري.

تدريبات الأهلي شهدت جلسة ثنائية بين المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ومهاجم الفريق مروان محسن، من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وواصل مروان محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالفيروس، حيث أدى جلسة في "الجيم" قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب.

وفي سياق متصل، استعاد موسيماني ورقة لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة تتمثل في لاعب الوسط عمرو السولية بعدما أصيب الأخير بفيروس كورونا.

وانتظم السولية في تدريبات الأهلي، اليوم الأربعاء، بعدما خاض الفترة الأخيرة تدريبات تأهيلية.

في المقابل، تعافى محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق من الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال الفترة الماضية، حيث انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية أيضًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة متساويًا مع الزمالك إلا أن الفريق الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.