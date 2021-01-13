كرة يد.. 4 أسماء خارج قائمة منتخب مصر قبل انطلاق مونديال العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

استقر الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، على الأسماء المستبعدة خارج قائمة "الفراعنة".

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس العالم والتي تقام بمصر من خلال مواجهة تشيلي ضمن حسابات المجموعة السابعة والتي تضم كل من السويد ومقدونيا الشمالية.

مدرب منتخب مصر قرر استبعاد كل من عبد الرحمن حُميد وأحمد عادل وأحمد خيري وخالد وليد من القائمة.

ورغم استبعاد الرباعي من قائمة المنتخب المصري إلا أنهم سيظلوا رفقة المنتخب في فندق الإقامة نظرًا لإمكانية إجراء خمس تبديلات فنية خلال أحداث البطولة.

وتشهد هذه النسخة من بطولة كأس العالم مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى، لكن ستقام البطولة العالمية بدون حضور الجماهير نظرًا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وشهدت الساعات القليلة الماضية انسحاب كل من منتخبات التشيك وأمريكا من المشاركة في البطولة بسبب ظهور حالات كورونا داخل صفوف الفريقين.