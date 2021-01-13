سولشاير عن مواجهة ليفربول: لم نكن لنطلب وقتًا أفضل من الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ليفربول المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يحل يونايتد ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات بريميرليج.

وعقب الفوز على بيرنلي، قال سولشاير: "المباراة ستكون اختبارًا لشخصيتنا وجودتنا، الفريق جائع ومتحمس".

وأضاف: "حاليًا نحن في وضع جيد قبل مواجهتنا ضد ليفربول، بكل تأكيد نحن في مركز رائع ولم نكن لنطلب وقتًا أفضل من الآن لمواجهة حامل اللقب".

وانتزع مانشستر يونايتد صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد الفوز على بيرنلي في مباراة المؤجلة من الجولة الأولى بنتجية 1-0، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الشياطين الحمر الذي جمع 36 نقطة حتى الآن.