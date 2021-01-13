لأول مرة في تاريخها.. ميار شريف تتأهل إلى منافسات استراليا المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تأهلت ميار شريف لاعبة التنس للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد الإطاحة بمنافستها الصربية ألكسندرا كرونيتش في الدور نهائي لتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة المقامة بدبي.

وفازت ميار على منافستها الصربية بنتيجة 2-0 بواقع (6-1، 6-2).

وكانت ميار قد أطاحت باليابانية أكيكو أوماي وبالأمريكية جرايس مين في الدور الأول والثاني من التصفيات لتتأهل للدور الرئيسي من بطولة استراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى فى تاريخها.

وكانت ميار قد تجاوزت اليابانية أكيكو أوماي في الدور الأول للتصفيات، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1(، ثم أطاحت بلأمريكية جرايس بالمجموعات (6-3 , 2-6 , 6-1 )، بعد مباراة ماراثونية استمرت قرابة الساعتين.

جدير بالذكر أن ميار شريف تعد أول لاعبة مصرية فى التاريخ تصل للدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما تأهلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.