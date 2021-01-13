زميله يرد.. هل يشعر صلاح بعدم السعادة مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد البرازيلي فابينيو متوسط ميدان ليفربول، عن حقيقة عدم شعور النجم المصري محمد صلاح بالسعادة مع "الريدز" خلال الفترة الحالية خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بشأن مستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي.

لاعب ليفربول قال في تصريحات عبر شبكة "ESPN" الأمريكية :"ستظل الشائعات تدور حول أسماء اللاعبين الكبار، محمد صلاح يلعب في ليفربول وهو أحد أكبر أندية العالم".

وأضاف :"أعتقد أنه من الطبيعي أن نرى اسمه مرتبطًا بالفرق الأخرى".

وأشار متوسط ميدان ليفربول :"على أي حال أرى صلاح سعيدًا جدًا هنا وسعيد بالأداء الذي يقدمه هذا الموسم، إنه يريد أن يكون الأفضل، ويريد مساعدة الفريق ويعمل بجد من أجل ذلك".

وأنهى فابينيو حديثه عن نجم ليفربول الحالي :"صلاح لم يتغير على الإطلاق، إنه يواصل تسجيل الأهداف وهو ما اعتاد الجميع على رؤيته من صلاح".

وكان صلاح أوضح خلال حواره عبر صحيفة "آس" الإسبانية، أن الباب متاح بشأن رحيله عن ليفربول والانتقال للدوري الإسباني سواء كان لريال مدريد أو برشلونة.

ويمتلك صلاح عقدًا مع ليفربول حتى عام 2023، بعد أن تم استقدامه من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017 بعدما دفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو.

ويستعد صلاح حاليًا لخوض مواجهة قوية مساء الأحد المقبل عندما يستقبل فريقه ليفربول خصمه اللدود مانشستر يونايتد على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الـ 19 من منافسات بريميرليج.