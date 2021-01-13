أهلي جدة يحدد رسميًا موقفه من التعاقد مع الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عبد الإله مؤمنة رئيس نادي أهلي جدة السعودي، عن موقف ناديه من التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك.

وقال رئيس أهلي جدة في تصريحات عبر شاشة "السعودية الرياضية"، إنه لا يريد تحديد أسماء بعينها، مشددًا أن هناك بعض الملفات يسعى النادي لإنهائها في التوقيت الحالي.

وتابع :"حينما ننتهي سنعلن مباشرة لجمهور الأهلي، لكن أمامنا عامل الوقت".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" بالانتقال لصفوف أهلي جدة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية على أن تكون الصفقة في سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" أن ليس هناك نية للتخلي عن خدمات "الونش" لصالح نادي أهلي جدة السعودي.

ويعتبر "الونش" أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدرب البرتغالي للزمالك جيمي باتشيكو حيث شارك لاعب الفريق الأبيض في لقاء المصري البورسعيدي الأخير والذي حسمه ابناء ميت عقبة بهدف دون رد عن طريق إمام عاشور.