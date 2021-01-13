ميار شريف أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت ميار شريف فتاة مصر الذهبية في التنس، كتابة التاريخ للتنس المصري، بعد أن أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي ببطولة استراليا المفتوحة للتنس اولى بطولات الجراند سلام، بعد اكتساحها الصربيه المخضرمه اليكساندرا كرونيتش المصنفه 39 عالميا سابقا بمجموعتين دون رد ( 6-1 , 6-2 ) فى الدور الثالث والاخير من التصفيات.

وكانت ميار شريف نجحت في الفوز على الأمريكية غريس مين بنتيجة مجموعتين لمجموعة "6-3،

6-2، 6-1" والتأهل للدور النهائى الثالث وتأهلت ميار شريف من قبل للدور الثاني من التصفيات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تجاوز اليابانية أكيكو اوماي في الدور الأول للتصفيات، وحققت ميار شريف فوزاً كاسحاً على اليابانية أكيكو اوماي، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1

وكتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عبر "تويتر" أن

ميار شريف تواصل التقدم نحو الأدوار الرئيسية للبطولة.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى أن ميار شريف سبق وكتبت التاريخ كونها أول مصرية تتأهل للدور الرئيسي لرولان جاروس في 2020.

وقال الحساب الرسمي " ميار شريف تسعى لهذا الأمر في أستراليا المفتوحة للتنس".

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.