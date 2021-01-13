اليوم.. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام المصانعة في الدوري العماني

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى مباراة صعبة أمام فريق المصانعة، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى العمانى تحت القايدة الفنية المصرية بقيادة عبدالناصر محمد وجهازه المعاون مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى.

ويواجه المدير الفنى أزمة حقيقة فى الفريق منذ بداية الموسم الحالى حيث لايوجد بقائمة الفريق سوى 16 لاعب فقط

بعدما فشلت الإدارة فى توفير الصفقات التى طلب التعاقد معها فى بداية الموسم رغم طلبه تدعيم الفريق ب10 لاعبين خاصة وأن الإدارة استغنت على بعض العناصر الجيدة فى الإنتقالات الماضية لتوفير رواتب باقى اللاعبين.

وكان عبدالناصر محمد قد عقد جلسة مع اللاعبين لشرح بعض الإخطاء التى

وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وأضاعت على الفريق بعض النقاط فى مواجهات الجولات الماضية.

وكشفت مصادر مقربة من عبدالناصر محمد أنه يقترب بقوة من العودة للتدريب فى الدورى المصرى خلال الأيام القادمة ، بعدما تلقى عرضا رسمياً من أحد الأندية خلال الأيام الماضية ولكنه يتكتم على تفاصيل العرض لحين اكتمال المفاوضات بشكل رسمى.

وكان عبدالناصر قد نجح الموسم الماضى فى تحقيق انجاز لأول مرة لصالح بهلاء عندما قاده لتحقيق المركز السادس فى الدورى.