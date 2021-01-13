اخبار الرياضه

مباريات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، العديد من المباريات الأوروبية الهامة، أبرزها مباريات لـ مانشستر سيتي، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وننقل لكم أهم مباريات اليوم,.

مواعيد مباريات اليوم

مانشستر سيتى × برايتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD

2       

توتنهام هوتسبير × فولهام – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD

1     

 

كأس السوبر الإسبانى

ريال سوسيداد × – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD

6       

كأس ألمانيا

هولشتاين كيل × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sky Sport 1 HD Germany

كأس إيطاليا

فيورنتينا × إنتر ميلان – الرابعة مساء

نابولى × إمبولى – السابعة إلا ربع مساء

يوفنتوس × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا