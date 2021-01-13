مباريات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، العديد من المباريات الأوروبية الهامة، أبرزها مباريات لـ مانشستر سيتي، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وننقل لكم أهم مباريات اليوم,.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتى × برايتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD

توتنهام هوتسبير × فولهام – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD

كأس السوبر الإسبانى

ريال سوسيداد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD

كأس ألمانيا

هولشتاين كيل × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sky Sport 1 HD Germany

كأس إيطاليا

فيورنتينا × إنتر ميلان – الرابعة مساء

نابولى × إمبولى – السابعة إلا ربع مساء

يوفنتوس × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء