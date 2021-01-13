الامارات | الكشف عن سبب رفض برشلونة التعاقد مع رونالدو في 2003

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب رفض برشلونة التعاقد مع رونالدو في 2003 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن تاريخ نادي برشلونة خلال السنوات الـ17 الماضية، وربما مشوار الساحر الأرجنتيني ونجم الفريق ليونيل ميسي كان سيكون مختلفا، لو تم بالفعل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونقلت الصحيفة تصريحات للرئيس السابق للنادي خوان لابورتا، والمرشح الأبرز حاليا لرئاسة النادي، قوله إن النادي كان قريبا جدا من التعاقد مع رونالدو في صيف 2003، وأنهم رفضوا العرض في النهاية، وذلك من أجل ضم البرازيلي رونالدينيو، القادم وقتها من فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال لابورتا إنه بعد وقت قصير من اتفاق نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي على صفقة انتقال رونالدو إلى مان يونايتد، تحدث إليهم وكيل رونالدو، مينديز، وأخبرهم بأنه يستطيع إلغاء الاتفاق مع النادي الانجليزي لانه لم يتم رسميا بعد، مقابل السماح بانتقال رونالدو إلى برشلونة بـ17 مليون يورو، رغم أن العقد مع الانجليز، وبدعم من المدرب الأسطوري وقتها ألكس فيرغسون بلغ 19 مليون يورو.

وأضاف لابورتا: بالنسبة لنا في برشلونة، كان رونالدو يحتاج مساحات أكبر للعب، وطريقة لعبه وتحركه، لم نر أنها تناسب طريقة برشلونة، لذلك كنا واثقين من أن رونالدينيو هو اللاعب الذي نريده، لذلك رفضنا العرض وتعاقدنا مع البرازيلي".

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