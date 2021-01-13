شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يرد على أوزيل بقسوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد مورينيو مدرب توتنهام على تصريحات نجمه السابق في ريال مدريد الألماني مسعود أوزيل، والتي قال فيها صانع ألعاب أرسنال إنه يفضل الاعتزال على اللعب في توتنهام، وذلك على هامش حوار مع مشجعيه في «تويتر» مؤخراً، وقال مورينيو في رد قاس: «ومن قال إن توتنهام مهتم بالتعاقد معه؟»

ولعب أوزيل تحت قيادة مورينيو 3 سنوات بين 2010-2013 لكن يبدو أنهما لا يحبان بعضهما ولم تساعد حقيقة وجود أرسنال في المركز الـ11 حالياً على تحسين موقفه ضد جيرانه في لندن والذي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.