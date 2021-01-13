ميلان يعبر إلى ربع النهائي بركلات الترجيح

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ميلانو: احتاج ميلان الى ركلات الترجيح ليجدد تفوقه للمرة الثانية على ضيفه تورينو 5-4 (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر) وهذه المرة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم.

وكان ميلان تغلب على تورينو 2-صفر السبت الماضي على ملعب سان سيرو في ميلانو في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

ويعيش ميلان أقوى فتراته مع مدربه ستيفانو بيولي حيث يتصدر ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 وخسر في لقاء وحيد أمام يوفنتوس البطل في السنوات التسع الأخيرة.

وشهدت المباراة مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لعب شوطاً كاملاً، وعودة الأرجنتيني ماتيو موساتشيو أساسياً مع ميلان للمرة الأولى منذ مشاركته كبديل في شباط/فبراير الماضي أمام فيورنتينا، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين رغم أفضلية الاستحواذ لصالح ميلان ولكن من دون تأثير، فيما بدا تورينو أكثر خطورة في الدقائق العشر الأخيرة ولكن بلا غلة.

مع بداية الشوط الثاني أجرى بيولي تغييرين دفعة واحدة لميلان بحثاً عن الهدف، فدفع بالنروحي بيتر هاوغي والتركي هاكان جالهان اوغلو بدلاً من الإسباني سامو كاستييخو وإبراهيموفيتش.

أعقب ذلك محاولات متتالية لـ"روسونيري" حيث حرم القائم الأيمن دافيد كالابريا من التسجيل من تسديدة قوية (57).

وبعد دقيقتين، ارتطمت تسديدة صاروخية للبرتغالي ديوغو دالوت بالقائم الأيسر (59).

ولاحت بعدها فرصة لسيموني تساتسا للرد من جانب تورينو، لكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 71، كاد البرتغالي رافايل لياو أن يفتتح التسجيل بعد خطأ من الحارس، قبل أن يتمكن الأخير من إبعادها باحتكاك مع لياو أثار الجدل حيال وجود ركلة جزاء حيث اعترض الحارس جانلويجي دوناروما المتواجد في مقاعد البدلاء فتلقى بطاقة حمراء.

وفي الدقيقة 76، سدد جالهان اوغلو كرة قوية بعد عرضية من دالوت، تصدى لها حارس المرمى.

وكاد الإسباني المغربي الاصل إبراهيم دياس أن ينهي المباراة في الدقيقة 86 حينما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها عالية فوق العارضة رغم سهولتها.

وبعد أربع دقائق احتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع، لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لم يشهدا فرصاً تذكر، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها ميلان لصالحه بعدما تمكن الحارس الروماني كيبريان تاتاروشانو من التصدي لكرة الفنزويلي توماس رينكون، ليسجل بعدها جالهان أوغلو ركلة الفوز.

وتتواصل مباريات ثمن النهائي غداً الأربعاء بثلاث مواجهات بين إنتر وفيورنتينا، نابولي وإمبولي، ويوفنتوس أمام جنوى.

ويحمل يوفنتوس، بطل الدوري في آخر تسعة مواسم، الرقم القياسي بعدد مرات احراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدما على روما (9)، انتر ولاتسيو (7)، فيورنتينا ونابولي (6)، تورينو وميلان (5).

وتقام مباريات ربع النهائي في 27 كانون الثاني/يناير الجاري ونصف النهائي (ذهاب واياب) في 3 و10 شباط/فبراير، فيما يتبارز المتأهلان الى النهائي على اللقب في 19 أيار/مايو.