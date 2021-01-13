الطريق للمونديال.. بالميراس إلى نهائي الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق بالميراس البرازيلي بطاقة الوصول للمباراة النهائية على الرغم من خسارته أمام ضيفه ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات دور إياب مرحلة نصف النهائي من كأس الليبرتادوريس.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في الأرجنتين الأسبوع الماضي حسمها بطل البرازيلي لصالحه بثلاثة أهداف دون رد ليستفيد من نتيجة المباراة الأولى بعد خسارته لقاء الإياب.

وتقدم بطل الأرجنتين في الدقيقة 29 من زمن أحداث الشوط الأول عن طريق لاعبه روبيرتو روخاس، في المقابل تمكن رفائيل سانتوس بوري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44.

ولم يتمكن الفريق الأرجنتيني خلال أحداث الشوط الثاني من إدراك الهدف الثالث ليخطف بطل البرازيلي بطاقة النهائي بعد تفوقه في نتيجة مباراة الذهاب، ويصبح مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (3-2).

وينتظر فريق بالميراس الفائز من لقاء سانتوس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني في اللقاء الذي سيقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكانت مباراة الذهاب بين بطل البرازيل والأرجنتين انتهت بالتعادل السلبي، إلا أن لقاء الإياب سيقام في معقل فريق سانتوس "ايستاديو وربانو كاليرا".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 30 من الشهر الجاري على ملعب "ماراكانا" الشهير في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.

وسيكون الفائز من هذه البطولة متأهلاً لمنافسات كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر خلال فبراير المقبل، حيث ضمن ستة فرق الوصول للبطولة العالمية وهم: بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا - الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا - أولسان هيونداي بطل آسيا - تيجريس أونال بطل الكونكاكاف - أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا - الدحيل بطل الدوري القطري.