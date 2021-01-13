بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تقام اليوم الأربعاء عدة مناسبات مهمة بداية من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر من خلال مواجهة منتخب تشيلي.

وعلى صعيد مباريات كرة القدم، يلعب باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في بطولة السوبر الفرنسي.

وفي الدوري الإنجليزي، يستضيف مانشستر سيتي منافسه برايتون، في المقابل يلعب توتنهام هوتسبير ضد فولهام.

السوبر الإسباني سيشهد مواجهة منتظرة عندما يلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد ضمن دور نصف النهائي.

بطولة أوروبية أخرى ستلعب وتحديدًا كأس إيطاليا حيث سيواجه إنتر ميلان نظيره فيورنتينا، في المقابل يلعب يوفنتوس ضد جنوى ضمن مباريات دور الـ16.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

- كأس العالم لكرة اليد:

منتخب مصر × منتخب تشيلي.. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

- السوبر الفرنسي:

باريس سان جيرمان × مارسيليا .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.

- الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي × برايتون .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

توتنهام هوتسبير × فولهام .. الموعد 10:15 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- كأس السوبر الإسباني:

ريال سوسيداد × برشلونة .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة السعودية الرياضية 1.