أحمد حجازي يجذب الأنظار بتصريحات مثيرة في برنامج الدوري مع وليد

جذب نجم اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر “أحمد حجازي” أنظار جمهور الكرة السعودية أمس الثلاثاء، بسبب التصريحات التي أدلى بها في حوار مطول مع الإعلامي السعودي وليد الفراج في برنامج الدوري مع وليد على قناة SBC.

وانضم أحمد حجازي لصفوف الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة من وست بروميتش البيون الإنجليزي في أكتوبر 2020، بسبب كثرة جلوسه على دكة بدلاء فريق السمان الأسود العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف الماضي بعد غياب موسم في الدرجة الأولى.

وكشف النجم المصري عن طموحاته الحالية مع اتحاد جدة، وتفاصيل علاقته بناديه الجديد، بالإضافة إلى أسباب النتائج المخيبة للآمال بالنسبة لمنتخب مصر الأول في بطولتي كأس العالم 2018 وكأس أمم أفريقيا 2019.

وأكد حجازي أنه فضّل الانتقال إلى اتحاد جدة بسبب الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها في الدوري السعودي والمنطقة العربية، بالإضافة إلى تنافسية وقوة مسابقة الدوري السعودي.

وأوضح أحمد حجازي “عرض اتحاد جدة لي كان احترافيًا للغاية. تلقيت عروضًا كثيرة وكان وست بروميتش بحاجة إلى توفير سيولة مالية في ذلك الوقت، ما دفعني للتفكير في العرض المقدم من أحد كبار السعودية“.

وأضاف “نادي الاتحاد كبير ومعروف للكل في الوطن العربي وقارة آسيا، بالتأكيد اختياري اعتمد على فريق صاحب تاريخ وبطولات. يوجد بالطبع في مصر أندية جماهيرية وصاحبة بطولات مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي و المصري والاتحاد السكندري، لكن وجود سبعة أجانب (محترفين) في الدوري السعودي يعطيه ميزة أكبر وقوة، ويؤثر بالإيجاب على مستوى المنافسة”.

الشباب أصعب خصم

وصف حجازي فريق الشباب بأصعب فريق واجهه على مدار الأشهر الماضية منذ انضمامه لصفوف الاتحاد السعودي، قائلاً “مباراتا الذهاب والإياب ضد الشباب في نصف نهائي البطولة العربية هما الأصعب على الإطلاق، كنا نريد الفوز والتأهل لإعادة النادي إلى منصات التتويج مرة أخرى”.

وعندما سئل عن أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، أجاب: “فهد المولد (زميله) وسلمان الفرج (لاعب الهلال) من أفضل اللاعبين السعوديين، وكانوا يعجبونني من قبل وصولي إلى هنا”.

وبسؤاله عن سفره إلى المغرب لدعم الاتحاد في نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي، رغم غيابه عن اللقاء للإيقاف، أجاب: “بالطبع سأتواجد في المغرب لدعم زملائي وأثق في قدرتهم على الفوز”.

وقال البالغ من العمر 29 عامًا، إن اتحاد جدة يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون مستويات جيدة للغاية في الدوري السعودي.

ماذا حدث في مباراة مصر والسعودية؟

مدافع منتخب مصر أحمد حجازي (صور: Getty)تحدث أحمد حجازي عن ظهور منتخب مصر بمستوى أغضب الجماهير المصرية ببطولتي كأس العالم 2018 وأمم أفريقيا 2019.

وقال لاعب الإسماعيلي والأهلي الأسبق “جيلنا كان قويًا جدًا، لكن نتائجنا في البطولتين لم تكن كما تمنينا، كنا نريد أن نظهر بشكل أفضل، لكن لا يمكن أن ننكر أنه كان هناك تقصير. وصلنا الى كأس العالم بعد غياب دام 30 عامًا، ولم يحالفنا التوفيق خاصة في مباراة أوروجواي الأولى”.

واستطرد “انتابت الجماهير حالة حزن عارمة بعد المونديال وأمم أفريقيا، وهو ما يدفعني أنا وباقي زملائي نحو تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة”.

وبسؤاله عن خسارة منتخب مصر أمام السعودية في مونديال روسيا 2018، قال حجازي: “لقد كانت مباراة تحصيل حاصل بعد تأكد خروج المنتخبين من البطولة، حيث انخفضت معنويات اللاعبين، لكنها كانت مباراة حماسية لكونها دربي عربي فقط”.

واستدرك: “كنا نريد الفوز بالطبع وتحقيق أول انتصار لمنتخب مصر في كأس العالم، ولكن ذلك لم يحدث، وأعتقد لو كانت المباراة تقام وهناك حظوظ لتأهل أحد الفريقين؛ لكنا شهدنا مباراة أقوى، ومن يعلم لربما كنا حققنا الفوز”.

واعترف حجازي بأن الجيل الذهبي السابق لمنتخب مصر وضع الجيل الحالي في مأزق بإنجازاته الكبرى، مضيفًا “لكن كأس العالم مهم، وبعد المشاركة السابقة أريد أن يمر الوقت سريعًا للمشاركة مجددًا. لدينا دوافع قوية للتأهل لنسخة 2022”.

وزاد “الجيل السابق وضعنا في مقارنة ظالمة، بعد النتائج الكبيرة والتاريخية، بتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية”.

السعودية بلدي..وديربي القاهرة أقوى من جدة

أشار حجازي إلى أنه يشعر بالأمان والراحة في السعودية، مؤكدًا “لمست شعور طيب من زملائي في اتحاد جدة، ومن كافة المواطنين في المملكة، وحتى الآن وبالرغم من الرحلة القصيرة مع الفريق، إلا أنني لم أشعر بالغربة نهائيًا. الفارق بين ديربي جدة والقاهرة؟ التشابه أنني لعبت أول مباراة لي مع الأهلي (المصري) والاتحاد في ديربي”.

وأكمل “مع الأهلي كانت المباراة بجمهور في السوبر المصري بالإمارات، بينما ديربي جدة لم يكن هناك جمهور بسبب فيروس كورونا. أعتقد أن ديربي القاهرة كان أقوى”.

فيما أكد النجم المصري على التزامه بعقده مع اتحاد جدة حيث طمأن جماهير النادي بالاستمرار في الدوري السعودي، بعد الاتفاق مع الإدارة على البقاء ضمن صفوف الفريق خلال الموسمين المقبلين.

وقال حجازي في هذا الصدد: “هناك اتفاق على مشروع طويل الأمد داخل النادي، ومنذ اليوم الأول لي هنا، تسعى الإدارة لتنفيذ كافة الخطط الخاصة بإعادة الفريق إلى مكانته السابقة بجميع البطولات التي يشارك فيها”.

ولعب حجازي مع الاتحاد 13 مباراة بمختلف البطولات، فاز في سبع مباريات، وتعادل في ست مواجهات ولم يتعرض للخسارة.

وفشلت جميع المحاولات الممكنة من قبل إدارة اتحاد جدة لإلغاء البطاقة الصفراء الثانية التي تعرض لها أحمد حجازي في نصف نهائي البطولة العربية أمام الشباب، من أجل مساعدته على المشاركة في النهائي الحلم أمام الرجاء.