بوسكيتس يشيد بأداء برشلونة في 2021 ويحتفل بتهديد إنييستا!

أشاد نجم وسط برشلونة الإسباني “سيرجيو بوسكيتس” بما قدمه زملائه في الفريق على مدار الأربع أو الخمس مباريات الماضية، لافتًا إلى أن الأداء تحسن كثيرًا عما كان عليه مطلع موسم 2021/2020.

كما استغل بوسكيتس الفرصة للاحتفال بدخوله مرحلة تهديد لاعب الوسط السابق “إنييستا” بأخذ موقعه في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلاً للبرسا في التاريخ.

وارتقى الفريق الكتالوني إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بعد أن حصد 20 نقطة في آخر ثماني مباريات بمسابقة الليجا.

ورغم تراجع دور بوسكيتس مع الفريق على مدار عام 2020 إلا أنه استطاع المشاركة في سلسلة النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرًا بالمشاركة في 8 مباريات من بينهم 6 كأساسي.

وأعرب النجم الإسباني عن سعادته الكبيرة بالاتجاه الذي يسير فيه برشلونة بعد تدني المستوى والنتائج في أول 8 جولات، وقال بوسكيتس في مقابلة مع صحيفة الماركا الإسبانية: “الفريق أقوى الآن، ونحن أكثر ثقة”.

وأضاف لاعب منتخب اسبانيا “أصبحنا نصنع المزيد من الفرص ونسجل الأهداف بصفة دائمة، نأمل أن نستمر على هذا النحو، وأن نتطور أكثر في الفترة المقبلة خلال النصف الثاني من الموسم”.

بوسكيتس يُهدد إنييستا

أبدى سيرجيو بوسكيتس سعادته الكبيرة بالوصول إلى المباراة الـ 600 مع برشلونة في جميع المسابقات، حيث وصل إلى هذا العدد حين شارك في مباراة غرناطة بالجولة الـ 18 من الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع، وهي المواجهة التي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة في الأندلس.

وقال البالغ من العمر 32 عامًا حول هذا الإنجاز الفريد من نوعه، خلال تصريحات أخرى أدلى بها لقناة النادي الكتالوني الرسمية “أنا سعيد وفخور بالوصول إلى 600 مباراة بقميص برشلونة. يوجد أربعة لاعبين فقط تمكنوا من تحقيق هذا الرقم، وأنا سعيد جدًا بمسيرتي مع النادي وبما حققته، وآمل أن أكون جزءًا في المزيد من الإنجازات”.

ويحتل بوسكيتس المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلاً لفريق برشلونة، خلف الاسطورة أندريس إنييستا (674)، ليونيل ميسي (752)، وتشافي هيرنانديز (767).

ولن يتفوق بوسكيتس على زميله السابق إنييستا في عام 2021، ولكن يبدو ميسي قريبًا جدًا من معادلة رقم تشافي ثم تخطيه، قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله الصيف المقبل.