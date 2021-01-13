هل تحتضن قطر كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر؟

كشفت تقارير صحفية منتصف هذا الأسبوع، عن مفاجأة غير متوقعة تتعلق بمكان استضافة مباراة كأس السوبر السعودي 2020 بين الهلال والنصر، حيث توجد مناقشات عن نقلها خارج السعودية لإقامتها في قطر، كي تكون ضمن عملية الصلح التي تمت بين البلدين مؤخرًا.

وألمح الإعلامي السعودي “سيف الرخيص” إلى أن الهلال سيواجه النصر في كأس السوبر السعودي على الأراضي القطرية يوم 30 يناير الجاري وليس في السعودية كما كان منتظرًا.

وقال الرخيص عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي “خاص..السوبر السعودي بين الهلال والنصر بتاريخ 30 يناير سوف يقام في دولة قطر”.

هذا ويخوض الهلال مواجهة كأس السوبر السعودي بصفته بطلاً لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “موسم 2019-2020″، وبطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية)، فيما يشارك النصر كونه وصيفًا للهلال في كلتا البطولتين.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بلقب كأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه على حسابه غريمه التقليدي، بعدما فاز عليه في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك فهد الدولي بهدفين مقابل هدف يوم 28 نوفمبر 2020.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم للأندية 2020 في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة العملاق المصري وبطل القرن الافريقي الأهلي، وبطل الثلاثية التاريخية بايرن ميونخ.